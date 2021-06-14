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Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti

Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti.

14.06.2021 01:13 - Son Güncelleme: 14.06.2021 01:15
Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti

İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki sorular ve cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti
Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti
Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti
Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti