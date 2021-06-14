Milyoner'de sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti

Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan yine doruktaydı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki yeni bölümünde bir yarışmacıya sorulan 'İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı kürededir?' sorusuna yarışmacının verdiği yanıt herkesi şoke etti.