Büyük savaş! Kuruluş Osman’ın 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Gayrı cenk vaktidir! Zafer inananlarındır!"

62. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.