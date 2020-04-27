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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm): Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan Salı akşamı Atv ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor! EDHO sezon finali bölümü her ne kadar izleyiciyi üzse de, sezonun son bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile yine tadı damakta bırakan bir son olacak. Dostlarının ihanetiyle masadan gönderilen Hızır, Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bozulan birlik ve beraberlik için ne yapacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) bölümünde yaşanacaklar...

27.04.2020 11:08 - Son Güncelleme: 27.04.2020 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





