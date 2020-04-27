RAMAZAN İMSAKİYE
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm): Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan Salı akşamı Atv ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkıyor! EDHO sezon finali bölümü her ne kadar izleyiciyi üzse de, sezonun son bölümünde neler yaşanacağı merak konusu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. bölüm ile yine tadı damakta bırakan bir son olacak. Dostlarının ihanetiyle masadan gönderilen Hızır, Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bozulan birlik ve beraberlik için ne yapacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali (165. bölüm) bölümünde yaşanacaklar...

27.04.2020 11:08 - Son Güncelleme: 27.04.2020 11:44
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Oktay Kaynarca, Sabina Toziya, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Sanem Çelik gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip EDHO sezon finali bölümü ile 28 Nisan Salı akşamı Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 165. son bölümde neler olacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.

EDHO SEZON FİNALİ (165. BÖLÜM) FRAGMANI İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip -

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali 165. bölüm: Tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır...

Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.

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