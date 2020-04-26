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Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran 'Osmanlı' sorusu: Hangisi Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü sevenleri tarafından ilgiyle takip edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?" sorusu dikkat çekti. Peki, izleyenleri meraklandıran 125 bin TL'lik sorunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

26.04.2020 00:50 - Son Güncelleme: 26.04.2020 00:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





