Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. Ünal Kaplan'ın masa için koyduğu keskin kuralları bilen Façalılar, eski işlerinden vazgeçmek için yeni bir yol bulurlar ancak İlyas, Façalı ailesini bitirmeye kararlıdır. EDHO 125. yeni bölümde İlyas, abisi Hızır Çakırbeyli'nin sözünün üzerine geçecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanından ipuçları...