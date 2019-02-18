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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı izleyicide şok etkisi yarattı. Ünal Kaplan'ın masa için koyduğu keskin kuralları bilen Façalılar, eski işlerinden vazgeçmek için yeni bir yol bulurlar ancak İlyas, Façalı ailesini bitirmeye kararlıdır. EDHO 125. yeni bölümde İlyas, abisi Hızır Çakırbeyli'nin sözünün üzerine geçecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanından ipuçları...

18.02.2019 12:57 - Son Güncelleme: 18.02.2019 12:57
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölümde yer yerinden oynayacak! İlyas Çakırbeyli ile Behzat Façalı arasındaki gerilim büyük bir hızla devam ediyor! EDHO 125. yeni bölümde neler oluyor merak ediyorsanız;

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

EDHO 125. YENİ BÖLÜMDEN İPUÇLARI

Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı: Dokunulmazlık kuralı bozuluyor!

Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir.

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