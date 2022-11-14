Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.