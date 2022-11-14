Vav TV İzle
Haberler Televizyon Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar'dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar'dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Ekranların en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayacağı iddiası hakkında aramalar hız kazandı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olan Necati Şaşmaz'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlandığını açıkladı. Hayranları dizinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Kurtlar Vadisi KAOS ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
14.11.2022 23:11 - Son Güncelleme: 14.11.2022 23:31
Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Ülkemizde 2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, kısa süre içerisinde milyonlarca kişinin izlediği ve Türkiye'de sosyal hayata yön veren yapımlardan birisi olmuştu. Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi yeniden mi başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında Necati Şaşmaz'dan son dakika açıklama geldi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan programına konuk oldu. Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un sorularını yanıtlayan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi hayranlarının uzun zamandır beklediği haberi verdi.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

"OCAK AYINDA BAŞLAYACAĞIZ"

2023 yılıyla birlikte Kurtlar Vadisi için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" dedi.

Efsane dizi Kurtlar Vadisi YENİDEN başlıyor! Polat Alemdar’dan açıklama geldi: KAOS fırtınalar estirecek! İşte başlayacağı tarih ve oyuncu kadrosu

Ünlü oyuncu, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti. Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA