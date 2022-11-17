Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! Nursema telli duvaklı gelin oluyor! Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! 'Böyle sonu hak etmiyorlar'
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinden 4. bölüm fragmanı şoke etti. Fragmana "Sen o kadınla yemeğe gittin mi, gitmedin mi?" sözleri damga vurdu. Merakla yeni bölümü beklenen dizinin finali sosyal medyayı salladı. 'Fatih ve Doğa böyle sonu haketmiyor' yorumları geldi. Gerçek hayattan esinlenerek kaleme alınan dizinin finalinde neler olacağı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
17.11.2022 08:47 - Son Güncelleme: 17.11.2022 08:48
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimler yer alıyor. İki zıt ailenin çocukları için birarada kalabilme çabasını konu edinen Kızılcık Şerbeti dizisinin gerçek hikaye olduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. İzleyiciler şimdi hikayenin sonunu merak ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinin finali saç baş yoldurttu! Yorumlar peş peşe geldi. Peki neler olacak?
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU!
Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor;
Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı