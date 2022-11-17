Kızılcık Şerbeti dizisinin finaline bakın! Nursema telli duvaklı gelin oluyor! Hikayesi gerçek dizi böyle bitecek! 'Böyle sonu hak etmiyorlar'

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

Modern ve iyi eğitimli olan Kıvılcım, eşinden boşanmış fakat güçlü, dimdik ayakta duran bir kadındır. İki kızını da oldukça iyi ve inandığı değerlere sadık olarak yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen lise öğrencisiyken, büyük kızı Doğa diş hekimliği okumaktadır.