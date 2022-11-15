Müge Anlı'da ifşa olan Salih Baysal dolandırıcılıktan aranıyormuş! 72'lik Nesibe Çelik'in metrobüs aşkı pahalıya patladı: "Gençlik aşısı yaptırdım"
Müge Anlı'da ifşa olan Salih Baysal dolandırıcılıktan aranıyormuş! 72 yaşındaki Nesibe Çelik'in metrobüs aşkı pahalıya patladı. 51 yaşındaki Salih Baysal isimli şahıs, '60 yaşındayım Londra'da gençlik aşısı yaptırdım' diyerek Nesibe Çelik'i kandırdı. Metrobüste tanışan ikiliden Çelik, "Çıtır dedi kalbime girdi, beni evimden etti" iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna çıktı.Çelik'in anlattıklarının ardından Müge Anlı, Salih Baysal isimli şahısın dolandırıcılık suçundan arandığını ortaya çıkardı. Nesibe Çelik'i evinden eden metrobüs aşkı Salih Baysal hakkında Müge Anlı ihbar hattına bağlanan Ali Rıza Bey, "Aynı kişi beni de dolandırdı" diyerek yayına bağlandı.
15.11.2022 12:23 - Son Güncelleme: 15.11.2022 12:29
72 YAŞINDAKİ KADINI EVİNDEN EDEN METROBÜS AŞKI!
Müge Anlı'da ifşa olan Salih Baysal dolandırıcılıktan aranıyormuş! 72'lik Nesibe Çelik'in metrobüs aşkı pahalıya patladı.
72 yaşındaki Nesibe Çelik, Müge Anlı canlı yayınına katıldı ve kendisinin dolandırıldığını iddia etti. Metrobüste tanıştığı Salih Baysal isimli şahısın güzel sözlerle kendisini kandırdığını ileri süren Nesibe Çelik, aşk yüzünden evinden oldu.
2 hafta görüştüğü metrobüs aşkının kendisine, "Evini bana sat" demesi üzerine zaten elden çıkarmak istediği evi Salih Baysal isimli şahısa veren Nesibe Çelik anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.
Müge Anlı, Salih Baysal'ın dolandırıcılık suçundan araması olduğu bilgisine ulaştı. Ardından ATV canlı yayınına ihbar yağdı.