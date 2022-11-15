Müge Anlı'da ifşa olan Salih Baysal dolandırıcılıktan aranıyormuş! 72'lik Nesibe Çelik'in metrobüs aşkı pahalıya patladı: "Gençlik aşısı yaptırdım"

72 yaşındaki Nesibe Çelik, Müge Anlı canlı yayınına katıldı ve kendisinin dolandırıldığını iddia etti. Metrobüste tanıştığı Salih Baysal isimli şahısın güzel sözlerle kendisini kandırdığını ileri süren Nesibe Çelik, aşk yüzünden evinden oldu.