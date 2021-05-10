EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?
EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarıyor. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık masanın konusu haline geliyor. EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanan bomba gelişme sonrası izleyiciler İlyas Çakıybeyli'nin kime sıktığını merak ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümde yaşanacaklar...
10.05.2021 12:10
- Son Güncelleme: 10.05.2021 12:10
EDHO 194. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izlemek için tıkla