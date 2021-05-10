RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitleyecek. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarıyor. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık masanın konusu haline geliyor. EDHO 194. bölüm fragmanında yaşanan bomba gelişme sonrası izleyiciler İlyas Çakıybeyli'nin kime sıktığını merak ediyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümde yaşanacaklar...

10.05.2021 12:10 - Son Güncelleme: 10.05.2021 12:10
EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor? İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölümde yaşanacaklar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

EDHO 194. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı izlemek için tıkla

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder. İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

EDHO 194. bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli biletini kesti! Haşmet Façalı'ya mı sıkıyor?