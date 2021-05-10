Müge Anlı canlı yayında düzenlenen operasyonda kaçmıştı! Yazgül İnan devlet korumasında kaçak Faruk Bakırcı ve annesi...
Müge Anlı canlı yayında düzenlenen operasyonda kaçmıştı! 6 Mayıs tarihinde İstanbul'da kaybolan Yazgül İnan, 36 gün sonra Samsun'da bulundu. Müge Anlı canlı yayınında konuştuğu sırada polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kaçtığı evden alınan Yazgül İnan, devlet korumasında. Operasyon sırasında kaçan 20 yaşındaki Faruk ve annesiyle ilgili sıcak gelişmeyi başarılı televizyoncu ve gazeteci Müge Anlı canlı yayında aktardı.
Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.
İstanbul'da kaybolan ve Samsun'da ortaya çıkan 8. sınıf Öğrencisi Yazgül İnan, evine dönmek istemedi yurtta kaldı. Canlı yayında düzenlenen polis baskınında kaçan 20 yaşındaki Faruk'un ve annesinin 36 gün boyunca Yazgül İnan'ı evinde bulundurmasının ardından ifade vermesi ile serbest kalması 10 Mayıs 2021 Atv canlı yayınında son dakika olarak aktarıldı.
Ayrıca kızlarının Samsun'da Faruk Bakırcı ile birlikte olduğunu söyleyen anne ve abisi, Yazgül İnan'a dön çağrısı yaptı.
MÜGE ANLI'DA ARANAN 8. SINIF ÖĞRENCİSİ YAZGÜL'Ü EMNİYET EKİPLERİ ALDI - VİDEO İÇİN TIKLA