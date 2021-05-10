Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…
Televizyondaki dizilerde rastladığımız oyuncuları yeni projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Bir haber de daha önce Kırmızı Oda'da adından söz ettirmişti ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak oyuncunun yeni projesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki TV8'in oyuncu kadrosu ve oyuncuları ile severek izlenen Kırmızı Oda dizisinin hangi oyuncusu hangi projede yer alacak? Bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
Televizyondaki dizilerde rastladığımız oyuncuları yeni projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Bir haber de daha önce Kırmızı Oda'da adından söz ettirmişti ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak oyuncunun yeni projesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki TV8'in oyuncu kadrosu ve oyuncuları ile severek izlenen Kırmızı Oda dizisinin hangi oyuncusu hangi projede yer alacak? Bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…
TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda ekranlara gelmeye devam ediyor, oradan ayrılan bir oyuncu ise yine büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Kırmızı Oda Alya karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Melisa Sözen'in rol alacağı yeni proje belli oldu. Peki Melisa Sözen'in yeni projesi ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Bu kez nasıl bir rolde izlenecek? Sevenleri tarafından detaylar sıklıkla araştırılır oldu.