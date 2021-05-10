RAMAZAN İMSAKİYE
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Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Televizyondaki dizilerde rastladığımız oyuncuları yeni projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Bir haber de daha önce Kırmızı Oda'da adından söz ettirmişti ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak oyuncunun yeni projesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki TV8'in oyuncu kadrosu ve oyuncuları ile severek izlenen Kırmızı Oda dizisinin hangi oyuncusu hangi projede yer alacak? Bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

10.05.2021 17:41 - Son Güncelleme: 10.05.2021 17:41
Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Televizyondaki dizilerde rastladığımız oyuncuları yeni projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Bir haber de daha önce Kırmızı Oda'da adından söz ettirmişti ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak oyuncunun yeni projesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki TV8'in oyuncu kadrosu ve oyuncuları ile severek izlenen Kırmızı Oda dizisinin hangi oyuncusu hangi projede yer alacak? Bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…

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Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda ekranlara gelmeye devam ediyor, oradan ayrılan bir oyuncu ise yine büyük ses getirmeye hazırlanıyor. Kırmızı Oda Alya karakterine hayat veren ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan Melisa Sözen'in rol alacağı yeni proje belli oldu. Peki Melisa Sözen'in yeni projesi ne zaman hangi kanalda yayınlanacak? Bu kez nasıl bir rolde izlenecek? Sevenleri tarafından detaylar sıklıkla araştırılır oldu.

Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Son olarak "Kırmızı Oda" dizisindeki performansıyla kendisine hayran bırakmıştı Melisa Sözen... Genç kuşağın en başarılı oyuncuları arasına adını yazdırmayı başaran Melisa Sözen'in yeni projesi belli oldu.

Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sözen, 1441 Productions'un Netflix için çekeceği ünlü yazar Perihan Mağden'in "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne" adlı kitap uyarlamasında başrol oynayacak. Hazırlıkları süren diziyi Ertan Kurtulan yazıyor.

Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Bir anne kızın travmatik hikâyesini anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda ise Ceylan Özgün Özçelik oturacak. Özçelik ilk gösterimi Berlin Film Festivali'nde yapılan Kaygı filmiyle adından söz ettirmişti.