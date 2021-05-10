Kırmızı Oda’da adından söz ettirmişti! Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak! Detaylar belli oldu…

Televizyondaki dizilerde rastladığımız oyuncuları yeni projeleri ile sık sık gündeme geliyor. Bir haber de daha önce Kırmızı Oda'da adından söz ettirmişti ve başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınmıştı. Şimdi yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkacak oyuncunun yeni projesi ile ilgili detaylar da belli oldu. Peki TV8'in oyuncu kadrosu ve oyuncuları ile severek izlenen Kırmızı Oda dizisinin hangi oyuncusu hangi projede yer alacak? Bu kez nasıl bir karaktere hayat vereceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…