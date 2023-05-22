Doya Doya Moda'nın birincisi Yemekteyiz'e katıldı ortalık karıştı! Zuhal Topal ateş püskürdü: "Utanmadınız mı bunu çıkartırken..."
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına katılan Doya Doya Moda'nın yarışmacısı gündem oldu. Betül Böçkün hareketleriyle haftanın ilk gününden mimlendi. Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu Betül Böçkün sözleriyle Yemekteyiz'e damga vurdu. Peki Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında, nereli?
22.05.2023 17:05 - Son Güncelleme: 22.05.2023 17:09
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen Yemekteyiz programında ortalık karıştı. Bu haftanın yarışmacıları arasında Doya Doya Moda adlı yarışmanın birincisi de bulunuyor.
Son hali ile izleyicilerin tanımakta güçlük çektiği Betül Böçkün Doya Doya Moda 2020'nin şampiyonu olmuştu.
Yemekteyiz programında Doya Doya Moda birincisini görenler Betül'ün diğer yarışmacıya verdiği cevaplara da şoke oldu.