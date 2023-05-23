O fotoğraf ele verdi! Cezayir’e büyük ihanet! Meğer Leyla ile Kayıkçı... Ben Bu Cihana Sığmazam’da Kayıkçı bulmacası çözüldü!

Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölümüyle 23 Mayıs Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm fragmanını izleyenler yerinde duramıyor. Sabırsızlıkla 32. bölümü bekleyenler bir yandan da internet arama motorlarında ''kayıkçı kim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni bölümde kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçer ve kimsenin tahmin edemeyeceği yollardan Leyla'ya ulaşacak. Fragmana ''İhanet uzaktan değil yakından gelir" sözleri damga vurdu. İşte detaylar...