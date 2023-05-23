Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! ATV canlı yayınında cesede ulaşıldı: "Kendi kazdığı çukura gömülmüş" Sevgi Demirci ve iki çocuğu...
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! ATV canlı yayınında bir cesede ulaşıldı 'Kendi kazdığı çukura gömüldü' detayı yürek sızlattı. Sırra kade basan Sevgi Demirci ve iki çocuğuyla ilgili Müge Anlı son bölümde çarpıcı gelişmeler yaşandı. .Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan ve eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile gönül ilişkisi yaşamaya başlayan 38 yaşındaki Sevgi Demirci, 25 Ocak 2021'de 20 yaşındaki oğlu Eren ve 13 yaşındaki kızı Rumeysa ile ortadan kayboldu. Ailesi Sevgi Demirci ve evlatlarının öldürüldüğünü düşünerek Müge Anlı'ya başvurdu. 22 Mayıs 2023 Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler tüyler ürpertirken bugün (23 Mayıs 2023) Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında bahsi geçen bölge emniyet güçleri tarafından didik didik arandı. Son dakika itirafı ve ulaşılan bir ceset stüdyoda hareketli anlara neden oldu.
"KENDİ KAZDIĞI ÇUKURA GÖMÜLMÜŞ"
Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! ATV canlı yayınında cesede ulaşıldı. Sevgi Demirci ve iki çocuğuna ne oldu?
En son sevgilisinin çiftlik evinde olduğu söylendi. Sevgi Demirci ve iki evladına ne oldu? Eşinden boşandıktan sonra Ankara'dan İstanbul'a gelen ve 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki bir oğlu ve 13 yaşındaki bir kızı ile birlikte ortadan kaybolan Sevgi Demirci'nin kaybında cinayet şüphesi yer alıyor.
Demirci'nin ablasının iddiasına göre daha önce Ankara'da yaşarken, ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile görüşmeye başladı. Ünal Bey'den şüphelendiklerini söyleyen aile 2 yıldır ablalarından ve çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.
Ünal Bey ile hiç görüşmediklerini söyleyen aile Ünal Bey'in sürekli telefon değiştirdiğini de ifade etti.
Sevgi Hanım'ın oğlu Eren ile ilgili bir yasaklı madde olayı olduğunu, evlerine polis baskını yapıldığını sonrasında bu yüzden kaçtıklarının düşünüldüğünü söyleyen aile iddialarıyla şoke etmeye devam ederken Eren'in arkadaşı Cansel isimli bir şahıs canlı yayına katıldı. Eren ile Ünal Bey'in çiftliklerinde çalıştığını o şekilde tanıştıklarını belirtti. Eren'in Ünal Bey ile bir para işleri olduğunu, Ünal Bey'in paraya ihtiyacı olduğu, kendi paralarını vermek istemedikleri için başka birinden yardım istediklerini söyledi.