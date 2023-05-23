Müge Anlı'da son dakika cinayet itirafı! ATV canlı yayınında cesede ulaşıldı: "Kendi kazdığı çukura gömülmüş" Sevgi Demirci ve iki çocuğu...

Sevgi Hanım'ın oğlu Eren ile ilgili bir yasaklı madde olayı olduğunu, evlerine polis baskını yapıldığını sonrasında bu yüzden kaçtıklarının düşünüldüğünü söyleyen aile iddialarıyla şoke etmeye devam ederken Eren'in arkadaşı Cansel isimli bir şahıs canlı yayına katıldı. Eren ile Ünal Bey'in çiftliklerinde çalıştığını o şekilde tanıştıklarını belirtti. Eren'in Ünal Bey ile bir para işleri olduğunu, Ünal Bey'in paraya ihtiyacı olduğu, kendi paralarını vermek istemedikleri için başka birinden yardım istediklerini söyledi.