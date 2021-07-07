Dönüyor diyerek duyurdu! Dostlar tekrar aynı masada yan yana! Meğer Çukur ekibinin yeni projesi...

Çukur dizisinin başrol oyuncusu yeni projesiyle ilgili iddiaları yanıtladı. Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisi geçen ay final yaparak ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Necip Memili ve Kubilay Aka başta olmak üzere dizinin pek çok isminin yeni adresleri teker teker belli oluyor. Yamaç Koçovalı karakteriyle dizinin en efsane isimlerinden birisi olan Aras Bulut İynemli'nin bir süredir adı Üç Kuruş isimli diziyle anılıyordu. Ünlü isim hayranlarının merakla beklediği soruya yanıt verdi ve Üç Kuruş projesinde oynayacağına dair iddiaların gerçekleri yansıtmadığını söyledi. İzleyiciler şimdi heyecanla Çukur'un belgesel projesini merakla bekliyor.