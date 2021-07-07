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Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

Atv'den bomba bir dizi daha geliyor! Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Yayınlanan yeni dizileriyle yaz sezonuna bomba bir giriş yapan atv, şimdi ise başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nı izleyicilerle buluşturacak. İlk bölümden görüntülerini izleyici ile buluşturan İkimizin Sırrı, merak uyandıran tanıtımıyla heyecanı kat kat arttırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın merak uyandıran o tanıtımı…

07.07.2021 17:37 - Son Güncelleme: 07.07.2021 17:47
Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv bu yaz yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek. atv'de ekran macerasına başlamaya gün sayan Kalp Yarası'nın ilk bölümünden görüntüler izleyici ile buluştu.

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Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

ÇOK YAKINDA ATV'DE BAŞLIYOR!
Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini anlatacak olan dizinin hikâyesi, izleyicileri meraklı bir yolculuğa sürükleyecek.

Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

Dün yayınlanan yeni tanıtımda ise Leyla Feray'ın canlandırdığı Neva karakterinin öyküsünden ilk ipuçları yer aldı.

Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

İkimizin Sırrı'nın yeni tanıtımında, "Ancak kendin gibi olursan mutlu olursun demişti annem. Mutluluk şartlar ne olursa olsun kendi dünyalarını kurmayı başaranların hakkıdır." sözleri dikkat çekti.

Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.