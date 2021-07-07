Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım

Atv'den bomba bir dizi daha geliyor! Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Yayınlanan yeni dizileriyle yaz sezonuna bomba bir giriş yapan atv, şimdi ise başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nı izleyicilerle buluşturacak. İlk bölümden görüntülerini izleyici ile buluşturan İkimizin Sırrı, merak uyandıran tanıtımıyla heyecanı kat kat arttırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın merak uyandıran o tanıtımı…

07.07.2021 17:37 - Son Güncelleme: 07.07.2021 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





