Atv’den bomba bir dizi daha geliyor! İkimizin Sırrı’ndan merak uyandıran tanıtım
Atv'den bomba bir dizi daha geliyor! Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv, bu yaz yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Yayınlanan yeni dizileriyle yaz sezonuna bomba bir giriş yapan atv, şimdi ise başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın paylaştığı İkimizin Sırrı'nı izleyicilerle buluşturacak. İlk bölümden görüntülerini izleyici ile buluşturan İkimizin Sırrı, merak uyandıran tanıtımıyla heyecanı kat kat arttırdı. İşte İkimizin Sırrı'nın merak uyandıran o tanıtımı…
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI KİMLER?
Kadrosunda; Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın yaptığı ÜS Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş otururken, senaryosu ise Özen Yula'ya ait.