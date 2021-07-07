Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi... 3. sezonu beklenen Kuruluş Osman'dan bakın kimler gelmiş geçmiş!

2. sezonuyla reyting sıralamasında zirvede yer alan Kuruluş Osman'a bu sezon pek çok isim katılırken vedalar ise yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Haziran ayında yayınlanan sezon finali bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitlerken akıllara dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda eden isimler geldi. İşte 2. sezonda kadrodan ayrılan ünlü isimler...

07.07.2021 08:51 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





