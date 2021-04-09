Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Pazartesi günleri Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyicileri mest etmeyi başarmıştı. Barış Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. Söz konusu iddialar hakkında dizinin yapımcı şirketinden açıklama bekleniyor.

09.04.2021 07:54 - Son Güncelleme: 09.04.2021 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





