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Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Pazartesi günleri Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyicileri mest etmeyi başarmıştı. Barış Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı ise merak konusu oldu. Söz konusu iddialar hakkında dizinin yapımcı şirketinden açıklama bekleniyor.

09.04.2021 07:54 - Son Güncelleme: 09.04.2021 07:54
Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Çukur'da fırtınalar koparan Barış Arduç'un yeni dizisine dair ortaya atılan iddialar heyecan yarattı. Ünlü oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları son günlerde konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.

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Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı.

Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor.

Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda Barış Arduç'un diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor.

Çukur'da fırtınalar koparan isimdi! Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor sözleri heyecanı arşa çıkardı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçtiğimiz haftalarda Seferiye Hatun karakterini canlandıran Çiğdem Selışık Onat diziye veda eden isimlerden oldu.