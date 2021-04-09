Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Acı Getirenler’in akılalmaz oyunu
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı dizisinde bu hafta yine heyecan doruklarda olacak. Son bölümde Kor-Han'a karşı yaptığı savaştan zor da olsa galip çıkmayı başaran Akıncı, en sevdiği varlıklardan birini koruyamadı. Görevi hak ettiğine dair inancını yitiren Akıncı'nın hayatına artık Fatih olarak devam etmek istediğini söyledi. Son bölümüyle izleyicinin heyecanını doruklara çıkaran Akıncı, yeni bölüm fragmanıyla da dikkat çekti. Peki Akıncı 15. bölümde neler yaşanacak?
09.04.2021 09:04
- Son Güncelleme: 09.04.2021 09:04
Atv ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi kendisine hayran bıraktı. Cuma günlerinin vazgeçilmezi Akıncı, yeni bölüm fragmanıyla ise heyecanı arttırdı.
AKINCI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır. İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir. Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.
Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır. Fatih ise Beyza'nın katillerini ararken, kardeşi Murat'la karşı karşıya gelecektir.
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.