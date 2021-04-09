Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Acı Getirenler’in akılalmaz oyunu

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.