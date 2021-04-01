Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Son olarak Çukur'da rol alan Barış Arduç'un yeni dizisine dair ortaya atılan iddialara heyecan yarattı. Ünlü oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları son günlerde konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.

01.04.2021 06:57 - Son Güncelleme: 01.04.2021 06:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





