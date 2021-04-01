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Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Son olarak Çukur'da rol alan Barış Arduç'un yeni dizisine dair ortaya atılan iddialara heyecan yarattı. Ünlü oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları son günlerde konuşuluyor. Bilindiği üzere Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.

01.04.2021 06:57 - Son Güncelleme: 01.04.2021 06:57
Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle ekranlardaydı. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağını merak konusu olmaya başladı.

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Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Akıllarda büyük bir etki bırakan Barış Arduç'un adı bu kez Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı.

Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Ünlü oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapım şirketiyle görüşmeye başladığı iddia ediliyor.

Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda Barış Arduç'un diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor.

Çukur'da fırtınalar estirmişti! Heyecan tavan yapacak! Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçtiğimiz haftalarda Seferiye Hatun karakterini canlandıran Çiğdem Selışık Onat diziye veda eden isimlerden oldu.