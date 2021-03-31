Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara dönüyor! Yine adından söz ettirecek! İşte yeni rolü!
Bu akşam Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımları, konusu ve oyuncularıyla daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizide tanıdık yüzler de var. Daha önce farklı projelerde rol almış olan güzel oyuncu Kırmızı Kamyon kadrosuna katıldı ve yeni rolü ile yine dikkatleri üzerine toplamaya hazırlanıyor. Bir itfaiye istasyonunda çalışan itfaiyecilerin hayat hikayelerini konu alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte ayrıntılar…
Bu akşam Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımları, konusu ve oyuncularıyla daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizide tanıdık yüzler de var. Daha önce farklı projelerde rol almış olan güzel oyuncu Kırmızı Kamyon kadrosuna katıldı ve yeni rolü ile yine dikkatleri üzerine toplamaya hazırlanıyor. Bir itfaiye istasyonunda çalışan itfaiyecilerin hayat hikayelerini konu alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte ayrıntılar…
Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği yeni dizi Kırmızı Kamyon bu akşam 1.bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Tanıtımlarıyla büyük ses getiren dizinin oyuncu kadrosunda daha önceden de tanınan güzelliği ve başarılı roller ile dikkat çeken oyuncu Nilay Deniz yer alıyor. Kırmızı Kamyon Yonca karakterine hayat verecek olan Nilay Deniz ile ilgili bilgiler gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Nilay Deniz'in de katıldığı Kırmızı Kamyon dizisi ile ilgili bilgiler…
KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI
Kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizinin senaryo ekibinde değişiklik yaşandı.
KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU
Yapımcılığını 10. Ev'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un süpervizörlüğünde Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Osman Kaya'nın oturduğu 'Kırmızı Kamyon' itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak.