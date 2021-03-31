Kırmızı Kamyon dizisi ile ekranlara dönüyor! Yine adından söz ettirecek! İşte yeni rolü!

Bu akşam Show TV'nin yeni dizisi Kırmızı Kamyon ilk bölümüyle ekrana gelecek. Tanıtımları, konusu ve oyuncularıyla daha başlamadan dikkatleri üzerine toplayan yeni dizide tanıdık yüzler de var. Daha önce farklı projelerde rol almış olan güzel oyuncu Kırmızı Kamyon kadrosuna katıldı ve yeni rolü ile yine dikkatleri üzerine toplamaya hazırlanıyor. Bir itfaiye istasyonunda çalışan itfaiyecilerin hayat hikayelerini konu alacak olan Kırmızı Kamyon dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte ayrıntılar…