Bir Zamanlar Çukurova’da üzen sahne! Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da üzen sahne. Yayınlanan fragmanlarıyla heyecanın dozunu daha da arttıran fenomen dizide bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile başarılı rol üstlenen ve çok sevilen Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Fragmanda kalbini tutarak yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık yeni bölümde sevenlerine veda mı edecek?