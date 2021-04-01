Bir Zamanlar Çukurova’da üzen sahne! Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da üzen sahne. Yayınlanan fragmanlarıyla heyecanın dozunu daha da arttıran fenomen dizide bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile başarılı rol üstlenen ve çok sevilen Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Fragmanda kalbini tutarak yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık yeni bölümde sevenlerine veda mı edecek?
ATV'de Perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova'da üzen sahne. Yayınlanan fragmanlarıyla heyecanın dozunu daha da arttıran fenomen dizide bu akşam izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler yaşanacak. Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli karakteri ile başarılı rol üstlenen ve çok sevilen Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu? Fragmanda kalbini tutarak yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Fekeli ölüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık yeni bölümde sevenlerine veda mı edecek?
Bir Zamanlar Çukurova ATV'de Perşembe akşamları yayınlanıyor ve her bölümüyle ilgiyle izleniyor. Bu akşam da heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlayan dizide uzun zamandır kadroda yer alan ve Hünkar karakteri ile adı anılan Fekeli Hünkar'dan sonra babalık yaptığı Yılmaz'ı da kaybedince adete yıkılmıştı. Yeni bölümde duyduklarına kalbi dayanamayan Bir Zamanlar Çukurova Fekeli yere yığılıyor. Peki Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLÜYOR MU?
Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Fragmanın sonunda Müjgan, 'Bitti, bitti. Buraya kadar…' diyor. Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Ali Rahmet Fekeli'nin Çukurova'da ilk zamanlar… İlkler güzeldir iliklere kadar…' sözlerine yer verdi. Konuya dair henüz bir açıklama gelmedi, bu akşamki yeni bölüm ile netleşecek.
KEREM ALIŞIK KİMDİR?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 yılında İstanbul Nişantaşı'nda dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının önemli isimlerindeÇolpan İlhan annesi, Sadri Alışık ise babasıdır. Şair Atilla İlhan ise dayısıdır. Bugüne kadar bir çok dizi ve filmlerde yer alan Kerem Alışık, dizi oyunculuğuna 1995 yılında Ünal Küpeli'nin yönettiği ''Fırtınalar'' adlı dizi ile başlamıştır. İlk sinema filmi ''Dansöz''dür. Bu filmin yönetmenliğinin ve senaristliğini merhum gazeteci Savaş Ay üstlenmiştir.
Gençliğinde profesyonel olarak bir süre Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü futbol takımında oynamıştır.Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl ile evlenip, 1997 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Sadri adında bir oğlu bulunmaktadır. Ayrıca Kerem Alışık dayısı gibi şairdir. İki tane şiir kitabı bulunmaktadır.