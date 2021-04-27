Coşku tavan yapacak! Çukur'daki serüveni tez bitmişti! Sevilen oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları
Son günlerde final için geri sayımın başladığı ve pek çok ünlü oyuncunun serüveninin sona erdiği Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle çok konuşulmuştu. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı ise akıllarda yerini korurken resmi açıklama bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri Barış Arduç'un diziye katılıp katılmayacağı hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı.
Barış Arduç'un yeni dizisine dair ortaya atılan iddialar heyecana neden oldu. Geçtiğimiz aylarda Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamaya odaklandı.