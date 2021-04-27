Coşku tavan yapacak! Çukur'daki serüveni tez bitmişti! Sevilen oyuncu Uyanış Büyük Selçuklu'ya geliyor iddiaları

Son günlerde final için geri sayımın başladığı ve pek çok ünlü oyuncunun serüveninin sona erdiği Çukur dizisinde Barış Arduç son olarak Arık Böke Erdenet karakteriyle çok konuşulmuştu. Arduç'un adı TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılıyor. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. Ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı ise akıllarda yerini korurken resmi açıklama bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri Barış Arduç'un diziye katılıp katılmayacağı hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı.

27.04.2021 06:49 - Son Güncelleme: 27.04.2021 06:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





