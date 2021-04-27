Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde savaş çanları çalıyor! Hızır’ın hedefinde yeni isimler var
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde savaş çanları çalıyor! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Salı akşamı ekrana gelecek bölümünde Hızır Çakırbeyli, düşmanını tanımak için ayağına gider. Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi ise savaşın fitilini ateşler. Peki Rıdvan, kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü ne kadar karartacak? Rıdvan'ın hedefinde kim var? İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümden ipuçları…
27.04.2021 08:47
- Son Güncelleme: 27.04.2021 08:59
Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği, Salı akşamlarının vazgeçilmezi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan dorukta. İşte heyecanla beklenen ettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanı ve yaşanacak olaylar...
192. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.
Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.
Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.
Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.