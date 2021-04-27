Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde savaş çanları çalıyor! Hızır’ın hedefinde yeni isimler var

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümde savaş çanları çalıyor! Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen, Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Salı akşamı ekrana gelecek bölümünde Hızır Çakırbeyli, düşmanını tanımak için ayağına gider. Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi ise savaşın fitilini ateşler. Peki Rıdvan, kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü ne kadar karartacak? Rıdvan'ın hedefinde kim var? İşte merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümden ipuçları…

27.04.2021 08:47 - Son Güncelleme: 27.04.2021 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





