Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…
Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek? İşte detaylar…
Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek? İşte detaylar…
Çukur Emmi öldü mü? Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Fenomen dizi final için gün sayarken yaprak dökümü de devam ediyor ve karakterler ölerek diziye veda ediyor. Bir iddia da Çukur Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik için geldi. Peki Kadir Çermik, Amca'nın infaz emri üzerine öldürülecek mi, diziden ayrılacak mı?
ÇUKUR EMMİ ÖLECEK Mİ?
Gazeteci Birsen Altuntaş: "Çukur'da final öncesi her hafta yaşanan ölüm olaylarına önümüzdeki hafta 2 isim daha ekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin 126. bölümde usta oyuncu Müfit Kayacan'ın oynadığı Cumali amca, Kadir Çermik'in hayat verdiği Emmi'yi öldürüyor. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran tarafından canlandırılan maskeli adam da ölüyor."