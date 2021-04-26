Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek? İşte detaylar…