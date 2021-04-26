RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek? İşte detaylar…

26.04.2021 22:13 - Son Güncelleme: 26.04.2021 22:13
Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

Çukur Emmi öldü mü? Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizi dört sezondur ilgiyle izleniyor. Mayıs ayında final yapması beklenen dizide yaprak dökümü devam ediyor ve sırasıyla oyuncular ayrılmaya başlıyor. Çukur dizisi ile ilgili yeni bir iddia geldi, izleyicileri meraklandırdı ve Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik ölerek veda mı edecek? İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

Çukur Emmi öldü mü? Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Fenomen dizi final için gün sayarken yaprak dökümü de devam ediyor ve karakterler ölerek diziye veda ediyor. Bir iddia da Çukur Emmi karakterini canlandıran Kadir Çermik için geldi. Peki Kadir Çermik, Amca'nın infaz emri üzerine öldürülecek mi, diziden ayrılacak mı?

Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

ÇUKUR EMMİ ÖLECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş: "Çukur'da final öncesi her hafta yaşanan ölüm olaylarına önümüzdeki hafta 2 isim daha ekleniyor. Ay Yapım imzalı dizinin 126. bölümde usta oyuncu Müfit Kayacan'ın oynadığı Cumali amca, Kadir Çermik'in hayat verdiği Emmi'yi öldürüyor. Ayrıca dizide Uğur Yıldıran tarafından canlandırılan maskeli adam da ölüyor."

Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

KADİR ÇERMİK KİMDİR?

Kadir Çermik (d. Abdülkadir Çermik: 10 Eylül 1977, Van) Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı.

Çukur Emmi öldü mü? Çukur’un Emmi’si Kadir Çermik diziden ayrılıyor mu? Yaprak dökümü sürüyor…

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Genellikle seslendirme yapmaktadır. 15. Altın Koza Film Festivali'nde Made in Europe filmindeki rolüyle, 17 oyuncu ile birlikte, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.