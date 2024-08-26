Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan imkansız aşk! ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'ndan heyecanlandıran yeni afiş

2 Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturduğu, senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizinin kadrosunda Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yanı sıra Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler yer alıyor.

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