Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL’lik Osmanlı sorusu geceye damga vurdu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde başarılı performanslar yer aldı. Bu hafta programa katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacı başarılı bir performans sergileyerek geceye damga vurdu. Büyük ödüle 3 adım kala yarışmacı kritik bir karar verdi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler..
ATV'nin ve dünyanın en çok kazandıran reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programda yarışmacı Aybatur Kıvanç'ın performansı öne çıktı.
Kıvanç ikinci baraj sorusuna kadar başarılı bir şekilde ilerledi.