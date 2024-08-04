ATV'den yepyeni dizi! Heyecanla beklenen 'Bir Gece Masalı'nın jenerik müziği yayınlandı!

Atv'in yeni sezonda heyecanla beklenen, yapımına NGM'nin imza attığı sevilen oyuncular, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan yeni dizisi "Bir Gece Masalı"nın jenerik müziği izleyici ile buluştu. Yeni sezonda atv'de seyirciyle buluşacak dizinin jenerik müziği; "Sevda Koydum Adını" ise şimdiden büyük beğeni topladı.
Atv'nin yepyeni dizisi Bir Gece Masalı'nın merakla beklenen jerenik müziği yayınlandı. Bestesi Alp Yenier ait Simge Sağın'ın seslendirdiği "Sevda Koydum Adını" şimdiden büyük beğeni topladı.
Beste ve düzenlemesi Alp Yenier'e ait olan parçayı sevilen ses Simge Sağın seslendirdi.
Dizinin atmosferini ve ruhunu başarı ile anlatan parça övgü dolu yorumlar aldı. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme aldığı dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncuları ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek.