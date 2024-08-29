Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de!

atv ekranında gündüz kuşağı yeni sezona başlıyor! 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı kaldığı yerden devam edecek.
SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"
Yayın Saati: 10.00
Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.
Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.
EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU "ESRA EROL"
Yayın Saati: 16.00
Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.