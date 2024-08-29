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Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de!

atv ekranında gündüz kuşağı yeni sezona başlıyor! 2 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da Müge Anlı ile Tatlı Sert; saat 16.00'da ise Esra Erol'da programı kaldığı yerden devam edecek.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 16:23 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 16:42
Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de! 1

SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"

Yayın Saati: 10.00

Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de! 2

Çocuk, genç, yetişkin yıllardır ailesinden haber alamayanlar, aile sevgisini tatma fırsatını Müge Anlı'da bulacak.

Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de! 3

EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU "ESRA EROL"

Yayın Saati: 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.

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