Hasret bitiyor! Müge Anlı ile Esra Erol 2 Eylül Pazartesi günü atv’de!

Müge Anlı , uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

SABAH KUŞAĞININ EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT"

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EKRANLARIN EN BAŞARILI ARABULUCUSU "ESRA EROL"

Yayın Saati: 16.00

Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında yaşanan çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.