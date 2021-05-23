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Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı…

23.05.2021 00:17 - Son Güncelleme: 23.05.2021 00:24
Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı | TIKLA İZLE

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Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

Kadrosunda Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

97. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürür.

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”

FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR
Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır.