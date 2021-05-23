Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti: “Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz”
Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı…
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı | TIKLA İZLE
Kadrosunda Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Kerem Alışık (Fekeli), Hande Soral (Ümit), Hülya Darcan (Lütfiye), Bülent Polat (Gaffur), Melike İpek Yalova (Müjgan Hekimoğlu) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümü yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
97. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürür.