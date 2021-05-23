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Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı yayınlandı! "Demir, doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz bence!"

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı yayınlandı!
23.05.2021 00:08
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova 98....
Ana Sayfa 01:35
Tartıştığı babasını vahşice...
Ana Sayfa 01:03
Uyanış Büyük Selçuklu 32....
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Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı…


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