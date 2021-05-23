Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı yayınlandı! "Demir, doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz bence!"

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı nefes kesti! Başrollerini Hilal Altınbilek, Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 98. bölüm fragmanı ise yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına "Demir doğmamış çocuğunun annesine kıyamaz" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm fragmanı…