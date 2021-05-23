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Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!"

Asiye'ye hain tuzak! Kardeşlerim 15 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı… Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde gözünü karartan Harika, Ömer'e bir tuzak kurdu. Harika'nın oyununa gelen Suzan ise velayetini almaya karar verdiği Ömer ile karşı karşıya geldi. Reyting rekortmeni Kardeşlerim'in yayınlanan 15. bölüm fragmanında ise Asiye'ye hain bir tuzak kurulduğu görüldü. Yeni bölüm fragmanına "Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 15 bölüm fragmanı…

23.05.2021 01:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 01:05
Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı.

Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı | TIKLA İZLE

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Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!

14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz.

Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!

Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder.

Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!

Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar.