Asiye’ye hain tuzak! Kardeşlerim 15. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "İnsan içine çıkamayacak duruma getireceğim!"

Asiye'ye hain tuzak! Kardeşlerim 15 bölüm fragmanı heyecanı arttırdı… Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde gözünü karartan Harika, Ömer'e bir tuzak kurdu. Harika'nın oyununa gelen Suzan ise velayetini almaya karar verdiği Ömer ile karşı karşıya geldi. Reyting rekortmeni Kardeşlerim'in yayınlanan 15. bölüm fragmanında ise Asiye'ye hain bir tuzak kurulduğu görüldü. Yeni bölüm fragmanına "Ömercik ve sülalesini insan içine çıkamayacak duruma getireceğim!" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 15 bölüm fragmanı…

23.05.2021 01:01 - Son Güncelleme: 23.05.2021 01:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





