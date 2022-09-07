Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vurgun! Serap Turfan'ın aşkı pahalıya patladı! Kod Adı: 'Kubilay' 18 yıl sonra aynı yöntemle...
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vurgun! Serap Turfan'ın aşkı pahalıya patladı! Kod adı Kubilay olan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırılan 47 yaşındaki Serap Turfan, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kendisine yardım edilmesini isteyen Serap Turfan, güvenini kazanan erkek arkadaşının daha sonra kendisini tehdit ederek hesaplarını boşalttığını ileri sürdü. Öte yandan Emrah Özdemir'in, daha önce de 'Kubilay' sahte ismiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
KOD ADI: 'KUBİLAY'
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vurgun! Serap Turfan'ın aşkı pahalıya patladı.
Müge Anlı'nın kapısını çalan 47 yaşındaki Serap Turfan'ın dolandırılma hikayesi milyonları ekran başına kilitledi. İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan kendisini büyük bir yalanın içerisinde bulduğunu, sevdiği adama 300 bin TL kaptırdığını öne sürdü.
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren vurgun! Serap Turfan'ın aşkı pahalıya patladı - Video
Kendisini 'Kubilay' olarak tanıtan ve iş adamı olduğunu söyleyen Emrah Özdemir, Serap Turfan'ın hesaplarından 'Canım erkeğime ödeme gönderiyorum', 'Borç ödemem', 'Dolar ödemem' yazarak kendi hesabına para gönderdi.
Güzel bir aşk yaşayacağını zannederken borç batağına saplanan Serap Turfan, iddiasına göre sevgilisini bambaşka biri olarak tanıdı, vaatlerine aldandı.
Serap Turfan, yaptığı açıklamada, "Benden tablo almaya geldi. Kendisini 'Kubilay' olarak tanıttı. Büyük bir aileden olduğunu söyledi. 1 Ağustos'tan önce tanıştık kendisiyle. Benden tablo almaya geldi.