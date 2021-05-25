Beklenen gün geldi! Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: Osman Bey, Malhun Hatun’la evleniyor
Osman Bey, Malhun Hatun'la evleniyor! İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyicilerinden tam not aldı. Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 60. bölüm 3. fragmanı ise heyecanı arttırdı. Yayınlanan fragmanlarda; Osman Bey ve Malhun Hatun'un nikahı kıyılırken, Togay yaylaya göçen Kayı Obası katarına saldırarak Bamsı Bey'i ağır yaraladığı görüldü. İşte Kuruluş Osman 60. bölümde yaşanacak olaylar…
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizinin son bölümü seyircisinden tam not aldı. Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanları ise heyecanı arttırdı. Peki Kuruluş Osman 60. bölümde neler yaşanacak? İşte ipuçları…
Kuruluş Osman 60. bölüm 3. fragmanı |TIKLA İZLE
DÜĞÜN TOYU KURULUYOR
Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.
TOGAY'DAN HAİN SALDIRI
Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.
BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?
Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?