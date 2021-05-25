Atiye dizisinin güzel oyuncusundan müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu! Yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor…
Gündemde bomba etkisi yaratan Atiye dizisinin güzel oyuncusundan müjdeli haber geldi. Daha önce farklı projelerde de yer alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin yeni rotası belli oldu. Ekranlara bomba gibi dönecek olan olan Melisa Şenolsun yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Güzelliği ile de büyüleyen Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Özellikle oyuncuların hangi kadrolarda yer aldığını yakından takip edenler için Melisa Şenolsun'un yeni projesine dair bilgileri haberimizde derledik.
Gündemde bomba etkisi yaratan Atiye dizisinin güzel oyuncusundan müjdeli haber geldi. Daha önce farklı projelerde de yer alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin yeni rotası belli oldu. Ekranlara bomba gibi dönecek olan olan Melisa Şenolsun yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Güzelliği ile de büyüleyen Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Özellikle oyuncuların hangi kadrolarda yer aldığını yakından takip edenler için Melisa Şenolsun'un yeni projesine dair bilgileri haberimizde derledik.
Oyuncuların hayatları özellikler magazine severler tarafından yakından takip ediliyor ve yeni projeleri de araştırılıyor. Özellikle Atiye dizisindeki kendine hayran bırakan oyunculuğu ile hafızalara kazınan Melisa Şenolsun'un yeni projesi belli oldu ve yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Melisa Şenolsun'un kadroyu paylaşağı kişiler de açıklanırken hangi konunun işleneceği de belli oldu. İşte güzel ve başarılı oyuncu Melisa Şenolsun'un yeni projesi ve hayatına dair bilgiler…