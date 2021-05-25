Atiye dizisinin güzel oyuncusundan müjdeli haber! Yeni projesi belli oldu! Yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor…

Gündemde bomba etkisi yaratan Atiye dizisinin güzel oyuncusundan müjdeli haber geldi. Daha önce farklı projelerde de yer alan ve başarılı oyunculuğu ile kendisine hayran bırakan ismin yeni rotası belli oldu. Ekranlara bomba gibi dönecek olan olan Melisa Şenolsun yine fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Güzelliği ile de büyüleyen Melisa Şenolsun'un başrolü paylaşacağı isimler de belli oldu. Özellikle oyuncuların hangi kadrolarda yer aldığını yakından takip edenler için Melisa Şenolsun'un yeni projesine dair bilgileri haberimizde derledik.