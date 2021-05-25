La Case de Papel yeni sezon ne zaman? Netflix’ten heyecanlandıran paylaşım geldi! Tarih belli oldu, İşte fragman…

Gündemde sıklıkla La Case de Papel yeni sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Diğer dört sezonu ilgiyle izlenen dizi serisi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada keyifle izleniyor. Oyuncu kadrosu, sürükleyici konusu ve heyecan dolu sahneleri ile hafızalara kazınan La Case de Papel dizisiyle ilgili uzun zamandır merakla beklenen haber geldi ve Netflix'in paylaşımı oldukça heyecanlandırdı. Böylelikle La Case de Papel 5. sezon tarihi de belli oldu, işte yayınlanan fragman da haberimizde yer alıyor.