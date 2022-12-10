Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı? 1 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Batu Alıcı damga vurdu. 1 milyonluk soruya kadar gelen Alıcı 400 bin TL'lik ''Milli Savunma Bakanlığının resmî sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'' sorusuna doğru yanıtı vererek 1 milyonluk soruyu gördü. Peki Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Batu Alıcı hangi üniversitede okuyor? 1 milyonluk soru ne? Batu Alıcı kazandı mı, ne kadar, kaç TL kazandı? İşte yanıtları...