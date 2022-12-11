Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı! Batu Alıcı soruya cevap verecek mi?
ATV'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" de heyecan zirveye çıkıyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Batu Alıcı, 1 milyonluk soruya ulaşmıştı. Sürenin bitmesi sonrası yarışmanın bugünkü yeni bölümü 1 milyon TL'lik soruyla başlayacak. Peki hiç jokeri kalmayan Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu cevaplayacak mı? Yoksa 400 bin TL'yi alıp yarışmadan çekilecek mi? Nefesler tutuldu ve "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının yeni bölümü için geri sayım başladı...
Atv'nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de büyük gün geldi! Geçen hafta 400 bin liralık soruya doğru cevap veren 20 yaşındaki Batu Alıcı, bu akşamki bölümde 1 milyon lira değerindeki soruyu görecek.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster?'de heyecan dorukta!
Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 milyon değerindeki soru için yarışacak.
O YARIŞMACI A HABER'E KONUŞTU!
ATV ekranlarının vazgeçilmez programlarından Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle milyonları heyecanlandırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne 20 yaşındaki Batu Alıcı isimli yarışmacı, damga vurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Batu Alıcı, yarışma boyunca başarılı bir performans sergiledi.