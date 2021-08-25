Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!
Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrolünü Selçuk Özdemir ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin ilgiyle takip edilen Baş Belası yayınlanan 10. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Simge'in Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölüm milyonları ekran başına kilitlerken yayınlanan fragmanlar adeta nefes kesti. Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanına "Ben her şeye rağmen hayata tutunmaya, yaşamı onurlandırmamız gerektiğine inanıyorum" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı...
25.08.2021 01:45
- Son Güncelleme: 25.08.2021 01:45
Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, 10. bölümüyle 20 Ağustos Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı.