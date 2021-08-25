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Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Başrolünü Selçuk Özdemir ile İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği, atv'nin ilgiyle takip edilen Baş Belası yayınlanan 10. bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Simge'in Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verdiği bölüm milyonları ekran başına kilitlerken yayınlanan fragmanlar adeta nefes kesti. Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanına "Ben her şeye rağmen hayata tutunmaya, yaşamı onurlandırmamız gerektiğine inanıyorum" sözleri damga vurdu. İşte Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı...

25.08.2021 01:45 - Son Güncelleme: 25.08.2021 01:45
Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

Kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs'ın yer aldığı Baş Belası, 10. bölümüyle 20 Ağustos Cuma akşamı izleyici karşısına çıktı.

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Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

Peki milyonları ekran başına kilitleyen Baş Belası 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

BAŞ BELASI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır.

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

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