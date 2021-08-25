Baş Belası 11. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Şahin İpek için hayatını tehlikeye attı!

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.