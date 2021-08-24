Esra Erol’da yeni sezon öncesi ağızları açık bırakan olay! İki eltinin yanına kaçtığı Yufkacı Muammer’in ilişki durumu şoke etti

Yaşanan bu gelişmenin ardından Muammer Ay ile ilgili 'sahte hoca' ve 'büyücü' iddiaları ortaya atılmıştı. Öte yandan küçük elti Hamide, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlanarak evine döneceğini açıklamış ve canlı yayında büyük kavuşma yaşanmıştı. Ancak diğer elti için durum farklıydı.