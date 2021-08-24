Esra Erol'da yeni sezon öncesi ağızları açık bırakan olay! İki eltinin yanına kaçtığı Yufkacı Muammer'in ilişki durumu şoke etti
Esra Erol'da yeni sezon öncesi ağızları açık bırakan olay! Milyonların büyük bir heyecanla beklediği Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programının başlayacağı tarih belli oldu. Müjdeyi Esra Erol Instagram hesabından, "Yeni sezon için hazırız. 30 Ağustos tarihinde kavuşuyoruz." notuyla duyurdu. Yeni sezona bomba gibi giriş yapacak olan Esra Erol'un programında hafızalara kazınan Yufkacı Muammer'le ilgili yaşanan yeni gelişme gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'nin konuştuğu Hamide isimli iki eltinin kaçtığı Yufkacı Muammer'in Facebook hesabındaki ilişki durumu görenleri şoke etti.
24.08.2021 18:21
- Son Güncelleme: 24.08.2021 18:42
ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında işlenen ilginç olayda, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman ve eltisinin 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıkmıştı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Muammer Ay ile ilgili 'sahte hoca' ve 'büyücü' iddiaları ortaya atılmıştı. Öte yandan küçük elti Hamide, Esra Erol'da programının canlı yayınına bağlanarak evine döneceğini açıklamış ve canlı yayında büyük kavuşma yaşanmıştı. Ancak diğer elti için durum farklıydı.
İLİŞKİ DURUMU EVLİ!
Dünyaevine girdiği konuşulan ikiliden yufkacı Muammer Ay ise Facebook'taki ilişki durumu 'evli' olarak güncelledi.