Seda Sayan’ın programında akıllara durgunluk veren olay herkesi şoke etti! Hamile Gülsüm gardıropta aşığıyla basıldı

3 çocuk sahibi Şahin kayınpederi ile bir başka ile tarlada çalışmaya gitti. Eşini bir gün telefonla arayıp komşu köyde çobanlık yapan Ahmet'in eve geleceğini ve bir senet bırakacağını söyledi. Gülsüm o gün eve gelen Ahmet'i içeri aldı. Ancak kocanın bilmediği bir şey vardı. O da karısı Gülsüm ile Ahmet arasında yasak bir ilişki vardı. Gülsüm kocasının evde olmamasını fırsat bilip ilişkiyi ilerletmişti.