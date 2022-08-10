Baba dizisinde bomba transfer! Dilara Aksüyek gitti o geldi! Reyting rekorları kırdıracak isim belli oldu!

Baba dizisi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Dilara Aksüyek'in kadrodan ayrılması ise dizinin hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. Dilara Aksyek'in yerine geçecek isim ise belli oldu. İşte konu hakkında merak edilenler...