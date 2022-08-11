Kış sezonunun ekrana kilitleyecek yapımı belli oldu! Yeni mafya dizisine Özge Özpirinççi transferi! Kadro gümbür gümbür...

Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi için hayranlarının beklediği haber geldi. Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan yeni mafya dizisine Özge Özpirinççi'nin dahil olacağı belirtildi. İçerde, Çukur ve Üç Kuruş dizileri gibi birbirine benzeyen mafya dizilerinin ardından yeni sezon için Aile ismindeki Ay yapım imzalı dizi şimdiden birçok kişi tarafından beklenmeye başladı. İşte proje hakkında detaylar ve merak edilenler...