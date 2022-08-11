Kış sezonunun ekrana kilitleyecek yapımı belli oldu! Yeni mafya dizisine Özge Özpirinççi transferi! Kadro gümbür gümbür...
Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan yeni mafya dizisi hakkında bilgiler gelmeye başladı. İçerde, Çukur ve Üç Kuruş dizileriyle gündeme gelen kanalın yeni sezonda aynı şekilde benzer bir mafya dizisiyle ekranlara çıkacak. Bu dizileri bıkmadan izleyen milyonlarca kişi için hazırlıklar başladı. Dizinin kadrosuna Özge Özpirinççi'nin dahil olacağı haberi ise sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İşte yeni proje hakkında tüm merak edilenler...
11.08.2022 09:33 - Son Güncelleme: 11.08.2022 09:33
Ünlü oyuncu Özge Özpirinççi için hayranlarının beklediği haber geldi. Show TV ekranlarında yayınlanması planlanan yeni mafya dizisine Özge Özpirinççi'nin dahil olacağı belirtildi. İçerde, Çukur ve Üç Kuruş dizileri gibi birbirine benzeyen mafya dizilerinin ardından yeni sezon için Aile ismindeki Ay yapım imzalı dizi şimdiden birçok kişi tarafından beklenmeye başladı. İşte proje hakkında detaylar ve merak edilenler...
– Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin kızı Mercan'ı dünyaya getirmesinin ardından bir süreliğine ekranlara ara vermişti.
Ünlü oyuncunun yeniden yapımcılardan gelen teklifleri değerlendirdiği ve yeni sezonda Aile dizisi ile ekranlara geri döneceği iddia edildi.