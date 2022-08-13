Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Yargı dizisi yayın hayatına başlamaısnın ardından reyting rekorları kırarak büyük bir başarıya imza attı. İkinci sezon ise izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yargı Ceylin ayrılıyor mu? İşte konu hakkında detaylar...