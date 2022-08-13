Vav TV İzle
Haberler Televizyon Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Yargı dizisi televizyonseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi için çıkan haberler ise izleyiciyi oldukça endişelendirdi. İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
13.08.2022 10:19 - Son Güncelleme: 13.08.2022 10:19
Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Yargı dizisi yayın hayatına başlamaısnın ardından reyting rekorları kırarak büyük bir başarıya imza attı. İkinci sezon ise izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Yargı ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yargı Ceylin ayrılıyor mu? İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Disney Plus platformund ayayınlanacak olan yeni dizi olan Avcı projesinde yer alacak Pınar Deniz!in :Yargı dizisinden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Pınar Deniz bu platformda yer alacağı dizide başrolü Uraz Kaygılaroğlu ile paylaşacak.

Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Yeni dizi projesini duyan vatandaşlar ise Pınar Deniz'in Yargı'dan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Dört gözle bekleniyordu! Yargı 2. sezonda kriz! Flaş ayrılık sonrası sıra o isimde! İşte o karar...

Pınar Deniz'in diziden ayrılıp ayrılmadığı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

SON DAKİKA