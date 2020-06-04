Haberler Galeri Televizyon Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı dizi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi başladı. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. 'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

04.06.2020 17:47 - Son Güncelleme: 04.06.2020 18:56
Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI

Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanan "Gençliğim Eyvah" için geri sayım başladı.

Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Gençliğim Eyvah, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi
Müge Anlı Ayşe Altuntaş'ın görüntülerini buldu! Görgü tanığından şok sözler: Önce namaz kıldı sonra cinsel ilişkiye girdi