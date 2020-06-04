Atv’nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu! Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosunda Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca gibi isimlerin yer aldığı dizi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi başladı. İlk fragmanıyla dikkat çekmeyi başaran dizi, şimdiden ilgi çekti. 'Dizi atv'de izlenir sloganıyla' yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın konusu ne? Dizinin ilk bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...
GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCULARI
Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.
GENÇLİĞİM EYVAH 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanan "Gençliğim Eyvah" için geri sayım başladı.