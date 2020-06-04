Gençliğim Eyvah ilk bölüm 1. fragmanı izle "Arif ne yapacağız şimdi?"

04.06.2020 18:43

atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak. Atv'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah ilk bölüm 1. fragmanı büyük ilgi gördü.

atv'nin yılın en renkli komedisi olmaya aday yeni dizisi Gençliğim Eyvah'ın yayın tarihi belli oldu. 15 Haziran Pazartesi izleyicisi ile buluşacak olan dizide aynı semtin iki düşman kebapçısı Urfalı Bozoğlu ve Adanalı Asmalı Ailelerinin etrafında dönen aşk, sır ve entrika dolu hikayesi anlatılacak.

GENÇLİĞİM EYVAH OYUNCU KADROSU İLE DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan ikinci tanıtımı ile izleyicilerde büyük merak uyandıran, yaz aylarına damga vuracak dizide Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen, Günay Karacaoğlu, Ulviye Karaca, Elif Doğan, Burak Tozkoparan, Ekin Mert Daymaz, Erdem Kaynarca, Bahar Süer, Kemal Uçar, İpek Çiçek, Ecem Atalay ve Beyti Engin gibi başarılı isimler rol alıyor.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, Deniz Yılmaz'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter'in kaleme aldığı, aşkların, büyük sırların, beceriksizce çevrilen entrikaların komedisini izleyicisi ile buluşturmaya hazırlanan "Gençliğim Eyvah" için geri sayım başladı.

Gençliğim Eyvah, 15 Haziran Pazartesi saat 20.00'de atv'de!