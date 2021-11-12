Kartal'da vahşi cinayet! Boğarak öldürüp cesedi kuyuya attı! Neslihan Batur'un son anları kamerada!

Kartal'da kayıp olan bir kadının, sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü ve cesedinin de kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Ceset ekipler tarafından kuyudan çıkarılırken, katil zanlısı adam ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

A.N.K. isimli şahıs 10 Kasım tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine başvuruda bulunarak annesi Neslihan Batur'dan 09 Kasım saat 16.00'dan itibaren haber alamadığını, annesinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kayıp Neslihan Batur'u bulmak için çalışma başlattı. Neslihan Batur'un kaybolduğu gün saat 16.26 sıralarında gönül ilişkisi yaşadığı Habib Başar'ın (51) Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bulunan fabrika deposuna geldiği, birlikte fabrikanın iç kısmına geçtikleri, Neslihan Batur'un o saat itibariyle işyerinden çıkmadığı, telefonlarının kapandığı, Başar'ın ise aynı gün 23.47'de fabrikadan tek başına çıkarak evine döndüğü ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf etti

Çalışmalar kapsamında bilgi alma amaçlı polis merkezine davet edilen Habib Başar, Neslihan Batur'u kıskançlıktan dolayı boğarak öldürdüğünü, cesedi de fabrika içerisinde bulunan su kuyusuna, kendi üzerindeki kanlı kıyafetini ise fabrika çıkışında bulunan çöp konteynerine attığını itiraf etti. Gözaltına alınan Habib Başar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde ise önce kadının ardından adamın fabrikaya girdiği ve bir süre sonra ise adamın tek başına fabrikadan çıkarak kıyafetlerini çöp kutusuna attığı görülüyor.