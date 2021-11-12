Haberler Haber Videoları Kartal'da vahşi cinayet! Boğarak öldürüp cesedi kuyuya attı! Neslihan Batur'un son anları kamerada!

Kartal'da vahşi cinayet! Boğarak öldürüp cesedi kuyuya attı! Neslihan Batur'un son anları kamerada!

Kartal'da vahşi cinayet! Boğarak öldürüp cesedi kuyuya attı! Neslihan Batur'un son anları kamerada!
12.11.2021 16:43 - Son Güncelleme: 12.11.2021 16:44
Ana Sayfa 00:22
Melisa babasının yanında! İşte...
Ana Sayfa 00:52
Kamyonun biçtiği otomobil...
Ana Sayfa 03:30
Türk Konseyi Zirvesi!...
Ana Sayfa 03:06
Malatya'da 4.7 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 00:30
Perihan Savaş'ın oğlu Savaş...
Ana Sayfa 03:43
Ece Erken'in ölüm korkusu!...
Ana Sayfa 05:30
MOSSAD ve CIA’nın 2023 planı...
Ana Sayfa 00:41
Sazan sarmalıyla 617 bin...
Ana Sayfa 05:22
Türk Konseyi Zirvesi!...
Ana Sayfa 00:28
Sibel Can'ın eski eşi Hakan...
Ana Sayfa 06:11
Müge Anlı'da kan donduran...
Ana Sayfa 00:23
Tantanacıları üzecek haber!...

Müge Anlı'da kaybolma vakası olarak aranan Neslihan Batur'dan acı haber geldi. Kartal'da kayıp olan bir kadının, sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü ve cesedinin de kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Ceset ekipler tarafından kuyudan çıkarılırken, katil zanlısı Habib Başar ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olaya dair güvenlik kamerası görüntülerinde Neslihan Batur'un ardından katilinin fabrikaya girdiği ve bir süre sonra katilin fabrikadan tek başına çıkarak kıyafetlerini çöp attığı anlar görülüyor.

Haber Videoları

Kartal'da kayıp olan bir kadının, sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü ve cesedinin de kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Ceset ekipler tarafından kuyudan çıkarılırken, katil zanlısı adam ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

A.N.K. isimli şahıs 10 Kasım tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine başvuruda bulunarak annesi Neslihan Batur'dan 09 Kasım saat 16.00'dan itibaren haber alamadığını, annesinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kayıp Neslihan Batur'u bulmak için çalışma başlattı. Neslihan Batur'un kaybolduğu gün saat 16.26 sıralarında gönül ilişkisi yaşadığı Habib Başar'ın (51) Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bulunan fabrika deposuna geldiği, birlikte fabrikanın iç kısmına geçtikleri, Neslihan Batur'un o saat itibariyle işyerinden çıkmadığı, telefonlarının kapandığı, Başar'ın ise aynı gün 23.47'de fabrikadan tek başına çıkarak evine döndüğü ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf etti
Çalışmalar kapsamında bilgi alma amaçlı polis merkezine davet edilen Habib Başar, Neslihan Batur'u kıskançlıktan dolayı boğarak öldürdüğünü, cesedi de fabrika içerisinde bulunan su kuyusuna, kendi üzerindeki kanlı kıyafetini ise fabrika çıkışında bulunan çöp konteynerine attığını itiraf etti. Gözaltına alınan Habib Başar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde ise önce kadının ardından adamın fabrikaya girdiği ve bir süre sonra ise adamın tek başına fabrikadan çıkarak kıyafetlerini çöp kutusuna attığı görülüyor.

SON DAKİKA