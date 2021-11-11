Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı
Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla kekelemeye başladı. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü? Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, DJ Gezgin cinayetinde sona doğru gelindiğine işaret ediyor. O isim cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika itirafı...
11.11.2021 11:55
- Son Güncelleme: 11.11.2021 12:12
Müge Anlı'da son dakika itirafı DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetiyle ilgili geldi. O isim Müge Anlı'ya cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı.
Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç olayları ele alan Müge Anlı, DJ Gezgin cinayetini araştırıyor. Bugün Atv canlı yayınında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü.
İddiaya göre Fatma Hanım, kardeşi olan Radyocu Mehmet Karahan'ın cesedinin gömüldüğü yeri biliyordu.
Aysun Hanım, DJ Gezgin hakkında ablası Fatma Hanım'ın, "Sevgilim beni odaya kilitleyip kardeşimi döverek öldürdü, cesedi de evin yanındaki ormana gömdü" dediğini itiraf etti.