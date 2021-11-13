Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın üçüncü tanıtımı yayınlandı: Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!
Sezonun en iddialı dizisi Destan'ın üçüncü tanıtımı yayınlandı! Henüz yayın hayatına başlamadan Cannes'ta görücüye çıkan 'Destan'ın üçüncü tanıtımı yayınlandı. Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan iddialı yapımın yeni tanıtımı, heyecanı doruklara çıkardı. Başrollerinde Edip Tepeli ve Ebru Şahin'in yer aldığı Destan'ın üçüncü tanıtımına "Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!" sözleri damga vurdu. İşte atv'nin iddialı dizisi Destan'ın 3. tanıtımı...
DESTAN DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Çekimleri tüm hızıyla devam eden 'Destan' dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. 'Destan'ın zengin kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney seyirci karşısına çıkacak.
DESTAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur. Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
"İŞLENMEMİŞ BİR DÖNEMİ ANLATACAĞIZ"
Ebru Şahin, 'Destan'la ilgili "Orta Asya'da daha önce işlenmemiş bir dönemi kendi gerçekliğimizde, destansı bir şekilde anlatacak olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Kamera önünde ve arkasında çok yoğun bir dönemden geçiyoruz. Türklerin geldiği yeri ve o ruhu önce kendimize sonra insanlara hatırlatacak olmak bizi çok motive ediyor" şeklinde konuştu.