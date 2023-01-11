Aşk-ı Memnu'nun yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah olacak! 1900'lü yıllardaki haliyle yayınlanacak! Behlül'ü oynayacak isim ise...
Aşkı Memnu dizisi 2008 yılı itibariyle hayatımızın bir dönemine damga vurmuş projeler arasında yer alıyor. Bu kusursuz yapım tabii ki Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ arasındaki enerji sayesinde büyük ilgi çekti. Oyuncu kadrosunda Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Zerrin Tekindor gibi usta isimlerin yer aldığı dizi reyting rekorları kırarak dizi tarihinin en sevilenleri arasında yerini almıştı. Şimdi ise Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu isimli eserinden uyarlanan bu dizinin filminin çekileceği iddia edildi. Filmin başrolünde ise Farah Zeynep Abdullah, Bihter karakteriyle yer alacak. Bu durum sosyal medyada gündem maddeleri arasında yerini aldı. İşte detaylar...
11.01.2023 17:10 - Son Güncelleme: 11.01.2023 17:10
Ünlü televizyon gazetecisi tarafından Aşk-ı Memnu dizisinin film olarak geri döndüğü iddia edildi. Duyulan haber sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri yeni Bihter için heyecanlanırken kimileri Beren saat dışında her hangi bir oyuncuyu Bihter olarak kabul edemeyeceğini belirtiyor. Peki, siz Farah Zeynep Abdullah'ı yeni Bihter olarak görmeye hazır mısınız? İşte gelen yorumlar…
Farah Zeynep Abdullah, 'Aşk-ı Memnu' hikayesini 1900'lerin büyülü atmosferinde seyirciye sunacak 'Bihter' projesini kabul etti.