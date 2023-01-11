Aşk-ı Memnu’nun yeni Bihter’i Farah Zeynep Abdullah olacak! 1900’lü yıllardaki haliyle yayınlanacak! Behlül’ü oynayacak isim ise...

Ünlü televizyon gazetecisi tarafından Aşk-ı Memnu dizisinin film olarak geri döndüğü iddia edildi. Duyulan haber sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri yeni Bihter için heyecanlanırken kimileri Beren saat dışında her hangi bir oyuncuyu Bihter olarak kabul edemeyeceğini belirtiyor. Peki, siz Farah Zeynep Abdullah'ı yeni Bihter olarak görmeye hazır mısınız? İşte gelen yorumlar…